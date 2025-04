Condutores retilíneos e paralelos - campo e força magnéticos: correntes de mesmo sentido

Ao redor dos ímãs existe uma região denominada campo magnético. Graças a esse campo, um ímã pode perceber a presença de outro. Ou seja, podemos entender essa região como a responsável pela transmissão de informações entre um ímã e outro -ou, ainda, como a responsável pela transferência de energia de um ponto a outro.



Imagine que você esteja segurando firmemente um ímã em forma de barra. Ao aproximá-lo de outro ímã, que repousa sobre uma mesa, chegará o momento que o ímã em repouso se moverá. Esse movimento mostra que há energia cinética presente no fenômeno. Seguindo o raciocínio, sabemos que energia não surge do nada (não podemos esquecer do Princípio da Conservação de Energia). Então, como o ímã se movimentou?



Você provavelmente responderá: "Ah! Foi o outro ímã!". Sim, podemos dizer que o ímã possuía um potencial magnético para o movimento, mas esse potencial só foi transformado em energia cinética devido à interação com o ímã que está em sua mão -e essa interação só foi possível graças ao campo magnético, que foi o responsável pela comunicação entre eles.



É importante observar que o ímã em sua mão também sente a influência do ímã sobre a mesa -e só não se movimenta porque você o segura com firmeza.



O campo magnético não pode ser visto, mas pode ser percebido. Isso ocorre por meio da força magnética existente entre ímãs ou entre ímãs e materiais suscetíveis à ação dessa mesma força. Também sabemos que essa força pode ser de atração (quando os ímãs estão com pólos opostos voltados um para o outro) ou de repulsão (quando os ímãs estão com pólos do mesmo tipo voltados um para o outro).

Campo e força magnéticos

Lembremos que, no experimento de Öersted, um fio percorrido por corrente elétrica tem um campo magnético associado a ele e passa a se comportar como um ímã.



Também sabemos que, no caso de um condutor retilíneo, esse campo terá sua intensidade dada por: B = μ . i 2 μ . r . Esse condutor, quando na presença de outro campo magnético, vai interagir de tal forma que apresentará uma força cuja intensidade é dada pela expressão: F = i . l . B . sen θ .

Vamos imaginar agora a seguinte situação: dois fios condutores retilíneos de mesmo comprimento percorridos por correntes elétricas distintas. Imagine que eles são aproximados até uma distância d um do outro.