Eletromagnetismo: Öersted, Faraday e o motor elétrico - 1

Na Antiguidade, entre os gregos, pensava-se que os fenômenos elétricos -por exemplo, no caso do âmbar, que, quando atritado, adquire a propriedade de atrair determinados corpos- eram do mesmo tipo ou possuíam alguma ligação com os fenômenos observados com os ímãs.

Os primeiros registros sobre esses fenômenos, bem como as primeiras tentativas de explicação, foram realizados no século 6 a. C. por Tales de Mileto. Os gregos, porém, não conseguiram uma explicação comum para os dois fenômenos, ainda que tenham percebido algumas diferenças entre eles: o âmbar, por exemplo, depois de certo tempo perdia sua propriedade de atração e necessitava ser atritado novamente; já o ímã sempre atraía determinados corpos e não necessitava de atrito algum. Os tipos de materiais atraídos ou repelidos também eram diferentes em alguns casos.

Muito tempo se passou sem grandes avanços no estudo da eletricidade. Novas descobertas surgiram a partir das pesquisas realizadas pelo italiano G. Gardano, que, em 1550, contribuiu para uma distinção clara entre eletricidade e magnetismo.