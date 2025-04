Astronomia - Movimentos planetários: rotação, translação, precessão e nutação

Com as leis de Kepler estavam colocadas as bases para explicar toda a mecânica do Sistema Solar, bem como de qualquer sistema estelar convencional.



A lei da gravitação universal, de Newton, permitiu compreender e calcular as forças de atração existentes entre corpos celestes de diferentes massas e tamanhos. Partindo-se dela, completamos a compreensão e podemos calcular as acelerações gravitacionais de superfície, as velocidades de escape e as relações entre massa, períodos e raios orbitais de sistemas.



Sabemos que os planetas descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol e que os satélites naturais de cada planeta também o fazem ao redor do planeta. Como estas órbitas são uma elipse, existirão momentos em que os corpos estarão mais próximos entre si e momentos em que estarão mais afastados.

Descrição e nomes dos movimentos

Quando Kepler descobriu isso, teve de dar nome aos dois pontos, pois até então se pensava que as órbitas eram circunferências. Sol em grego é hélios. Desta forma, o astrônomo alemão batizou os pontos para os casos em que pensamos em um planeta dentro de sua órbita ao redor do Sol:



Afélio é o ponto da órbita onde o planeta está mais longe do Sol; e Periélio é o ponto da órbita onde o planeta está mais perto do Sol.

Aproveitando o nome grego da Terra (geia), batizamos também os pontos para os casos em que estivermos estudando as órbitas entre a Terra e a Lua ou entre a Terra e outro planeta: Apogeu será a posição de maior afastamento entre os corpos; e Perigeu será a posição de maior aproximação entre os corpos.



Denominamos período o tempo que leva para o planeta completar uma órbita ao redor de sua estrela (ou que o satélite leva para orbitar seu planeta). No caso da Terra, ele vale aproximadamente 365 dias terrestres. Um ano terrestre (1 ano) valerá então cerca de 365 dias da Terra. Mais precisamente: 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos e meio, que é a duração do chamado ano trópico. Por isso, para corrigir a diferença, a cada quatro anos se adiciona mais um dia (ano bissexto).