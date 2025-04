Eletromagnetismo: Öersted, Faraday e o motor elétrico - 3

Para resolver esse problema e evitar que o motor pare, usamos uma extremidade da espira totalmente raspada, por onde a corrente sempre pode passar, e a outra semi-raspada, de forma que a corrente só passará nessa extremidade quando a parte raspada estiver em contato com a haste. Dessa maneira, quando as faces de mesmo pólo estiverem voltadas uma para a outra, a espira se movimentará por causa da força magnética de repulsão entre os ímãs.

No momento em que as faces de pólos opostos estiverem voltadas uma para a outra, a corrente deixa de passar, pois a extremidade da espira que não está raspada impede a passagem da corrente. A espira deixa, assim, de ser um ímã natural, mas mantém seu movimento (giro), devido à inércia. No momento em que a parte raspada da espira entra em contato com a haste, o processo se reinicia, possibilitando o movimento constante da espira.

Em motores um pouco mais sofisticados há comutadores, que têm a função de inverter o sentido da corrente no momento em que a espira fica com sua face de pólo oposto voltada para o ímã. Lembrando que, ao invertemos o sentido da corrente, também invertemos os pólos do ímã não natural. Dessa maneira, teremos sempre a espira com a face de mesmo pólo do ímã voltada para ele, resultando num movimento ininterrupto.

No nosso exemplo, como não conseguimos inverter o sentido da corrente, utilizamos as ideias da interrupção da corrente e da continuidade do movimento por inércia. Dessa forma, temos a corrente produzindo o movimento da espira. Esse é o princípio básico do funcionamento dos motores elétricos - utilizados de um liquidificador até um motor de automóvel.

Geradores e energia elétrica

O gerador tem um funcionamento inverso ao do motor. Observando o esquema a seguir, verificamos que a corrente elétrica surge na espira graças ao movimento dos ímãs naturais -o que resulta numa variação de campo magnético. Surgindo corrente na espira, esta também se torna um ímã (ímã não natural) e passa a girar. Portanto, o gerador é um bom exemplo de aplicação prática do experimento de Faraday.