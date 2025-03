Força magnética - condutores: direção, sentido e intensidade

Um campo magnético é o responsável pelas forças magnéticas que atuam em uma carga em movimento.



No caso de um condutor percorrido por corrente elétrica e submetido à presença de um campo magnético, também teremos a ação de uma força magnética, já que a corrente representa um movimento ordenado de cargas elétricas.



Essa força será caracterizada por:

Direção e sentido: a força magnética que age no fio condutor percorrido por uma corrente elétrica terá direção perpendicular (a) ao plano que contém o fio considerado e (b) ao campo magnético. Nesse caso, o sentido é dado pela regra da mão esquerda de Fleming, com a observação de que o dedo médio indicará o sentido convencional da corrente (lembrando que o sentido da força depende do sentido da corrente).

Intensidade (módulo): considerando uma parte de um fio condutor retilíneo de comprimento l , e considerando que a corrente ( i ) é uma forma macroscópica (se pensarmos no movimento dos elétrons livres no fio condutor), podemos chegar a uma expressão matemática que represente a ação da força magnética no fio.

Considerando a carga ( q ) e a velocidade (v) com que essa carga se desloca -devido à ação de um campo elétrico externo- quando ela é inserida num campo magnético, temos: F = q . v . B . sen Δ . No fio condutor teremos várias cargas (ou elétrons livres) se deslocando e representaremos esse número de cargas por n. Logo, podemos reescrever a expressão da seguinte maneira: F = n . q . v . B . sen Δ .

Vale lembrar que a corrente elétrica pode ser determinada por: i = q Δ t . Então, nesse caso, teremos i = n q Δ t , já que temos várias cargas.



Podemos reescrever essa expressão como i . Δ t = n . q . Dessa forma, a expressão da força magnética F = n . q . v . B . sen Δ pode ser reescrita da seguinte forma: F = i . Δ t . v . B . sen Δ .



Também sabemos que velocidade vezes o tempo representa a variação do espaço percorrido. No caso das cargas, representa o comprimento l do fio condutor percorrido pelas cargas ( Δ t . v = l ).