Pé-de-Meia: Inscrição em bolsa para alunos de licenciatura acaba meia-noite

Cadastros são feitos por meio da Plataforma Freire, do Ministério da Educação. Por meio dela, o interessado pode fazer o envio de seu currículo, aceitar o termo de adesão, realizar a pré-inscrição no programa e o preenchimento da matrícula. Posteriormente, o acompanhamento do processo poderá ser feito por meio do mesmo site.

Em caso de aprovação pelo programa, estudantes precisam cumprir compromissos. Um deles é o de cursar a quantidade de créditos obrigatórios de cada período. Outra é obter bom aproveitamento em 75% dos créditos no qual estão matriculados. A renovação da bolsa será semestral.

Pé-de-Meia para estudantes de ensino médio começa a pagar 1ª parcela nesta segunda (31). Alunos receberão quantia de acordo com data de nascimento até o próximo dia 7.