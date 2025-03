Golpe de 64 foi em 31 de março ou 1º de abril? Entenda disputa ideológica

Até meio-dia de 1º de abril, o presidente permanecia no Palácio das Laranjeiras, de onde fazia despachos presidenciais, sem ser ameaçado diretamente. Pouco depois, ele embarcou para Brasília, que já era capital federal, enquanto tropas de todo o país se encaminhavam para o Rio, onde Goulart centralizava suas atividades, para encurralá-lo.

Ainda no Dia da Mentira, Jango deixou Brasília, mas com destino a Porto Alegre: esse momento é considerado um marco de sua queda. Preocupados com o fato de que o golpe ocorreu no 1º de abril, oficiais teriam mentido sobre a invasão ao Forte de Copacabana, momento chave do golpe, afirmando em relatório que ela aconteceu no dia 31.

Semanas antes de ser derrubado, o presidente fez um discurso também no Rio de Janeiro determinando a reforma agrária. A decisão foi usada pelos militares como uma suposta prova de alinhamento com o comunismo.

13.mar.1964 - Multidão no Comício da Central do Brasil, no Rio, em defesa das reformas de base do governo João Goulart Imagem: C. Bosco/Acervo UH/Folhapress

Por que o dia da mentira é em 1º de abril?

A versão mais conhecida é de que a data surgiu no século 16, na França. Na época, o país comemorava a chegada do Ano Novo durante uma semana, de 25 de março a 1º de abril. Mas em 1564, o rei Carlos 9º decidiu que o Réveillon seria celebrado no dia 1º de janeiro, adotando o calendário gregoriano, usado até hoje em boa parte do mundo, inclusive no Brasil.