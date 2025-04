Reação de empuxo: como os foguetes se locomovem?

Estágios

Os estágios se resumem a, basicamente, dois ou mais foguetes, colocados um em cima do outro. Assim, quando o foguete do estágio inferior queima todo o seu combustível, ele se desacopla do conjunto e aciona o segundo estágio, permitindo que o corpo restante do foguete aproveite o impulso obtido e alivie o peso considerado "peso morto", a fim de ganhar mais velocidade na subida.



O primeiro estágio é o que carrega, geralmente, a maior parte do combustível, pois os instantes iniciais da subida são os que exigem maior dispêndio de energia: a atmosfera é mais densa perto do solo (há mais atrito do foguete com o ar); a gravidade (g) é maior na região próxima à superfície terrestre; e o peso do foguete é ainda grande (pois nenhum estágio se desacoplou e ele ainda carrega todo o combustível que vai ser queimado).



Esse é o sistema usado para os grandes foguetes lançadores atuais. O foguete Saturn V era um lançador de três estágios, sendo o primeiro impulsionado por querosene e os demais por hidrogênio líquido.

Outras tecnologias

Uma tecnologia mais simples -e que é vantajosa para uso militar- é a dos foguetes movidos a combustível sólido: seu funcionamento é mais simples e não demanda tempo exagerado para se preparar o lançamento.



Já as naves do tipo ônibus espacial são colocadas e mantidas em órbita com o auxílio de um conjunto misto de foguetes: foguetes externos, movidos a combustível sólido (combustível e comburentes na forma de pó, aglutinados numa pasta com um catalisador), auxiliados por motores próprios e alimentados por um tanque de combustível líquido de hidrogênio.