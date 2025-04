História de Nossa Senhora da Conceição: conheça a origem da santa

Nossa Senhora da Conceição, santa da Igreja Católica, tem sua festa litúrgica celebrada em 8 de dezembro, data que marca feriado em diversas cidades brasileiras, como Campinas (SP), Teresina (PI), Recife (PE), Salvador (BA), Aracaju (SE), entre outras.

A celebração possui um significado especial para os falantes de língua portuguesa, já que a santa é a padroeira de Portugal e de toda a lusofonia. Além disso, Nossa Senhora da Conceição também é reconhecida como padroeira dos Estados Unidos.

No Brasil, a devoção a Nossa Senhora da Conceição tem uma ligação estreita com Nossa Senhora Aparecida, pois a imagem da futura padroeira do Brasil é, na realidade, uma representação de Nossa Senhora da Conceição. Essa conexão explica a importância da data no país.