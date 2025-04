Semicondutores: Tipos mais comuns de semicondutores

Quando um eletricista vai fazer uma instalação elétrica, ele costuma usar cabos e fios condutores. Esses fios condutores são assim chamados porque são bons condutores de eletricidade, ou seja, possuem elétrons livres.



Na maioria das vezes esses cabos são feitos de cobre, que é um ótimo condutor de eletricidade e um material de custo não elevado.



Outros materiais são classificados como isolantes, pois não possuem elétrons livres. Por isso não servem para serem usados para a condução de eletricidade. Temos vários exemplos de materiais com essas características, por exemplo, o isopor, a madeira e a borracha.



Os condutores e os isolantes são bastante conhecidos. Basta lembrar que, para não tomar um choque, calçamos sapatos e chinelos com solado de borracha, que promovem um isolamento do chão.



O que muitos talvez não saibam é que existe uma terceira categoria de materiais. São aqueles que estão numa situação intermediária, ou seja, em determinada situação são isolantes e em outra são condutores. Esses materiais são classificados como semicondutores.

Os semicondutores mais utilizados

O silício e o germânio são os semicondutores mais utilizados no mercado. Vamos tomar como exemplo o silício. Em estado sólido, ele é sempre ligado a quatro outros átomos de silício. Em cada ligação, são compartilhados dois elétrons. Como pode ser observado na figura 1, o silício é um isolante, pois não sobram elétrons livres.

Esse estado pode ser modificado com o aumento da temperatura do silício. Isso faz com que alguns elétrons consigam escapar dessas ligações, tendo como consequência uma diminuição da resistividade. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de elétrons livres e, consequentemente, menor a resistividade.