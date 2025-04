Quadrinhos e neocolonialismo: Mandrake, Lothar, ambiguidade e preconceito

No entanto, nos primeiros anos da tira, Lothar era mais um estereótipo impregnado da visão racista dominante na época: as falas do personagem eram caracterizadas por um inglês truncado, vestia uma túnica feita de pele de leopardo e usava um chapéu turco.

Inicialmente, Lothar era o ajudante e guarda-costas de Mandrake. Antes de conhecer o mágico, Lothar era o príncipe de um conjunto de tribos africanas, mas abdicou do trono para trabalhar para o amigo. Ele abriu mão do trono real para se tornar um mero empregado! Bastante inverossímil! Não é à toa que os quadrinhos de Mandrake tenham sido tachados de racistas e de fazerem uma defesa do imperialismo e do neocolonialismo.

Nas tiras, Mandrake, mesmo sendo plebeu, por ser branco e norte-americano, ocupa uma posição social hierárquica superior à de Lothar, que embora seja de origem nobre, é negro e nativo de um país africano. É possível enxergar na história de Lothar uma metáfora para os paises africanos: a perda da soberania para estar a serviço de interesses estrangeiros.

Ajudantes e namoradas

Lothar foi primeiro de uma longa tradição nos quadrinhos de ajudantes de heróis pertencentes a minorias étnicas, invariavelmente representadas de maneira caricata e ofensiva. O herói mascarado Spirit (que também foi publicado no Brasil com o nome traduzido, "O Espírito"), criado por Will Eisner (1917-2005), em 1940, também tinha como ajudante um adolescente negro conhecido como Ébano Branco. O próprio nome do personagem era uma piada com a cor da sua pele, o que é bastante ofensivo para o público de hoje, mas que encontrava boa receptividade entre o público norte-americano das décadas de 1940 e de 1950 (quando as aventuras do Spirit foram originalmente publicadas).

Desde que as tiras de Mandrake passaram a ser desenhadas por Fred Fredericks, as histórias foram aos poucos se tornando mais "politicamente corretas". A principal razão para isso foi o amadurecimento de grande parte do público, que passou a tolerar menos estereótipos racistas. Assim, embora tenha continuado a ser os "músculos" da dupla (enquanto Mandrake continuou a ser o "cérebro"), Lothar passou a falar de maneira articulada e ganhou um par romântico à altura: Karma, uma bela princesa africana que também segue a carreira de modelo. Até então, a presença feminina nas tiras se resumia à Narda, uma princesa europeia com quem Mandrake viveu décadas e uma série de belas mulheres (todas brancas ou asiáticas, nenhuma delas negra) que eventualmente flertaram com o mágico.