Militarismo na América Latina: a ditadura militar na Argentina

Redemocratização

Na primeira metade da década de 1980 começou a redemocratização, que culminou com as eleições dos presidentes Raúl Alfonsín (1927-2009), em 1983, e Tancredo Neves (PMDB) (1910-1985), em 1985, encerrando, respectivamente, as ditaduras argentina e brasileira.

Na Argentina, a invasão das Ilhas Malvinas, em 1982, apressou o fim da ditadura. A derrota humilhante para os ingleses levou à queda da última junta militar, já enfraquecida pela insatisfação do povo com os rumos da economia e a repressão.

Saiba mais:

"As Ilusões Armadas" (Companhia das Letras): livros de Elio Gaspari que analisam a ditadura brasileira de seu início, em 1964, até o fim da Guerrilha do Araguaia, em 1974.

"A História Oficial" (1985): filme argentino vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro sobre uma professora que adota uma filha de presos políticos mortos pela ditadura.