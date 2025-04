Oração à Nossa Senhora da Conceição: como rezar para a santa

Confira, abaixo, a oração em devoção à santa e conheça a história da padroeira de Portugal.

Oração à Nossa Senhora da Conceição

Santa Maria,

Rainha dos céus,

Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo,

Senhora do mundo,

que a nenhum pecador desamparais nem desprezais;

Lançai sobre mim vosso olhar Imaculado

e alcançai-me de Vosso amado Filho

o perdão de todos os meus pecados,

para que eu, que agora venero com devoção

a Vossa santa e Imaculada Conceição,

mereça alcançar o prêmio da vida plena nos céus .

Por intermédio do vosso Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor,

que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre.

Amém.

A história de Nossa Senhora da Conceição

Para compreender Nossa Senhora da Conceição, é essencial entender o conceito de "Nossa Senhora" na Igreja Católica. Todos esses títulos, como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora Aparecida, referem-se a manifestações específicas da Virgem Maria.

No caso de Nossa Senhora da Conceição, estamos lidando com o conceito da Imaculada Conceição.