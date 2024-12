Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Conheça mistérios e dúvidas sobre data

Para os cristãos, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Tradicionalmente, as comemorações ocorrem na noite de 24 de dezembro e se estendem pelo dia 25. No entanto, a data e as circunstâncias exatas de seu nascimento permanecem desconhecidas.

A data de nascimento de Jesus Cristo é incerta

Não é possível afirmar com certeza que Jesus nasceu em 25 de dezembro. De acordo com Fernando Ripoli e Marcelo Carneiro, professores da Universidade Metodista de São Paulo, é importante destacar que essa data não corresponde ao nascimento real de Jesus, e a Bíblia não faz nenhuma menção específica ao dia.