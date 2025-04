Foi golpe? República no Brasil nasceu proclamada por militares e 'sem povo'

Sem revolução. Para Wesley Santana, o termo golpe de Estado adquire um tom negativo, mas também, não se pode considerar a Proclamação como um movimento revolucionário.

Uma revolução é uma mudança em que você tem uma parte do poder com apoio popular e com o intuito de uma transformação estrutural na sociedade, não apenas tirar um governante para colocar outro no lugar

Wesley Santana, historiador

O que aconteceu para mudar essa visão?

Golpe em debate. Nos últimos anos, as discussões sobre o que pode ser considerado um golpe de Estado voltaram a tomar conta do debate político no Brasil.

Perguntas do presente. Para Heloísa Starling, isso teria ajudado na leitura do 'golpismo' da Proclamação da República. "Visitamos o passado com as perguntas do presente", afirma a historiadora.

O que muda em considerar a Proclamação da República um golpe de Estado?

Militares na política. A mudança na perspectiva pode servir como um alerta para a forte presença dos militares na vida política brasileira.