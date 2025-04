Proclamação da República: O que significa? Quando e por que ocorreu?

O descontentamento crescente nas forças armadas, combinado com insatisfações de setores da elite agrária e urbana, criou um ambiente propício para a mudança política, tendo o Exército desempenhado papel crucial nesse processo.

No dia, Deodoro da Fonseca e um grupo de militares proclamaram a República no Rio de Janeiro, cercando o Palácio Imperial e destituindo dom Pedro 2º do trono, marcando o início da República no Brasil.

A participação direta da população nesse evento foi limitada, refletindo a natureza predominantemente militar e liderada por elites da proclamação.

Após a proclamação, Deodoro da Fonseca liderou um Governo Provisório, inaugurando um período de instabilidade política e mudanças na estrutura de poder, culminando na promulgação de uma nova Constituição em 1891.

Com essa promulgação, a República consolidou-se, estabelecendo os fundamentos legais e políticos do novo regime, adotando o federalismo e renomeando o país para "Estados Unidos do Brasil", antes de adotar o nome atual, República Federativa do Brasil.

Quais foram os principais personagens da Proclamação da República?

A Proclamação da República contou com diversos personagens-chave, como marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o movimento militar e se tornou o primeiro presidente, Benjamin Constant Botelho de Magalhães, marechal Floriano Peixoto, barão de Rio Branco, Rui Barbosa e a princesa Isabel, que, apesar de não ter participado ativamente, teve papel simbólico relevante.