Consciência Negra: o que é, origem, história, por que é feriado no dia 20/11

Zumbi é reverenciado como um símbolo de resistência contra a escravidão, razão pela qual as entidades e organizações não governamentais dos movimentos negros no Brasil escolheram essa data para preservar a memória desse proeminente personagem histórico e destacar sua importância na luta pela emancipação dos escravizados.

Dia da Consciência Negra

Em 2003, o Congresso Nacional aprovou uma lei federal instituindo o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, uma medida posteriormente ratificada pelo Poder Executivo por meio da lei 12.519, promulgada em 2011, durante o mandato da presidente Dilma Rousseff (PT).

Entretanto, apesar do respaldo legislativo, o dia não é formalmente reconhecido como um feriado nacional. Isso decorre do fato de que, do ponto de vista legal, a data é designada principalmente como um dia de reflexão acerca das batalhas enfrentadas pelo povo negro contra as disparidades sociais originadas do sistema escravocrata no Brasil. Além disso, representa uma oportunidade para celebrar a significativa contribuição cultural e econômica dos indivíduos escravizados para a formação da atual nação brasileira.

A legislação aprovada no Congresso estabeleceu, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. O propósito dessa medida é educar os estudantes em todo o país sobre a história dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil e a influência negra na formação da sociedade nacional.

Apesar disso, a data é feriado em seis estados e mais de mil cidades ao redor do país.