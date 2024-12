Festa 'pra Jesus' ou pagã? Afinal, você sabe a real origem do Natal?

O Natal é celebrado em todo o mundo, de acordo com o calendário gregoriano, no dia 25 de dezembro. Para os cristãos, a data marca o nascimento de Jesus e a tradição reúne desde enfeites e velas até a troca de presentes, além de comidas fartas.

Mas a cultura romana seria a responsável por definir a data, que coincide com a Saturnália. O dia 25 de dezembro foi escolhido por coincidir com o solstício de inverno no Hemisfério Norte, que, segundo a geografia, é conhecido como a "noite mais longa do ano". Naquela época, o calendário seguido era o juliano. A data simbolizaria justamente que Cristo é a luz do mundo.

O que era a Saturnália?