Como santo Antônio fez parte do Exército brasileiro séculos após morrer

A carreira militar de santo Antônio se espalhou pelo Brasil. Em 1767, o governo de São Paulo concedeu ao santo a patente de coronel das Tropas Auxiliares e Milícias (organização militar de origem portuguesa) da Capitania. Em 14 de julho de 1810, dom João 6º concedeu ao santo a promoção a sargento-mor. Posteriormente, em 26 de julho de 1814, ele foi elevado ao posto de tenente-coronel e mais tarde recebeu o grão-colar da Ordem de Cristo como condecoração.

Sendo-me presente a viva devoção do povo do Rio de Janeiro para o glorioso santo Antônio, que moveu um dos meus augustos predecessores a dar ao mesmo Santo, em 1711, o posto de capitão [...], depois do feliz assalto em que os habitantes da Cidade resistiram ao ataque dos franceses e tendo o céu abençoado os meus esforços para salvar a monarquia da grande e difícil crise a que se tem achado exposta, esperando ainda maior auxílio para sua final e inteira restauração, para que muito há de concorrer, como devo piamente esperar, a intercessão do mesmo glorioso Santo a quem tenho particular devoção: Hei por bem que se eleve-o ao posto de sargento-mor de infantaria desta Capitania e que pela Tesouraria se lhe fique pagando o competente soldo.

Dom João 6º em decreto real de 1810

Com a promoção dada pelo rei, o santo começou a receber um "salário". O soldo (remuneração básica de cada patente) foi pago à Igreja até abril de 1911. Em 1923, o Ministro da Guerra solicitou a opinião do Consultor-Geral da República sobre a necessidade de atender ao pedido de um guardião de um Convento no Rio de Janeiro, que desejava receber o soldo destinado a santo Antônio. O local leva o nome do franciscano.

Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Redes sociais

O Gabinete deu um parecer contrário à solicitação. Rodrigo Octavio, o então consultor-geral, afirmou que não havia um titular do direito adquirido para que se pudesse aprovar a retomada dos pagamentos.