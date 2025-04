Oração para são João: como rezar para o santo popular das festas juninas

Um dos santos mais populares da Igreja Católica, são João é celebrado em 24 de junho, sendo o conhecido religioso homenageado nas festas juninas.

São Pedro e são Paulo, no dia 29 de junho, finalizam as comemorações. Além deles, Santo Antônio, o "santo casamenteiro", é quem abre a sequência no mês, no dia 13.

Oração de são João

Glorioso são João Batista, que fostes santificado no seio materno, ao ouvir vossa mãe a saudação de Maria Santíssima, e canonizado ainda em vida pelo mesmo Jesus Cristo que declarou solenemente não haver entre os nascidos de mulheres nenhum maior que vós; por intercessão da Virgem e pelos infinitos merecimentos de seu divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como Mestre e apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alcançai-nos a graça de darmos também nós testemunho da verdade e selá-lo até, se preciso for, com o próprio sangue, como o fizestes vós, degolado iniquamente por ordem de um rei cruel e sensual, cujos desmandos e caprichos havíeis justamente denunciado.