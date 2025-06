Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco: quantidade não prejudica a qualidade

Entre suas obras, "Amor de Perdição", escrito em 1862, é a mais famosa. A narrativa, em tom passional e romântico, evoca a peça Romeu e Julieta, de Shakespeare. O enredo se baseia no amor entre dois jovens, Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, que pertencem a duas famílias rivais.

Amor de Perdição

A história se passa em Viseu, cidade localizada na região Centro de Portugal. Morando em casas vizinhas, eles se apaixonam e começam a desenvolver uma relação afetuosa por meio das janelas. A simpatia entre os dois logo é percebida pelos parentes, que buscam impedir a união. Teresa resiste às tentativas de sua família de casá-la com um primo e é encerrada num convento.

Do seu lado, Simão, que busca abrigo na casa de um ferreiro amigo do pai, é o objeto de amor de Marina, filha do dono da casa. Estabelece-se assim um triângulo afetivo bem ao gosto do romantismo. Os amantes, separados, trocam cartas em que estabelecem juras de amor até que Simão, na tentativa de tirar sua amada do convento, baleia um primo dela, sendo condenado à forca, pena alterada para dez anos de degredo na Índia.

No momento do embarque, o rapaz vê Teresa pela última vez. Os sofrimentos então se alastram. Ela morre tuberculosa; ele falece nove dias depois de saudade, no mar; e Mariana, no momento em que o corpo do amado será lançado às águas, pula para falecer afogada, completando a tragédia.

Desfecho e biografia

O desfecho, pleno de sofrimento e paixão, encontra eco na biografia do artista, que inclui um casamento aos 16 anos, dois cursos (medicina e direito) não concluídos, um processo judicial por bigamia e dois filhos nascidos com sérios problemas de saúde. Tudo isso em meio a dificuldades financeiras e a uma grande produção para pagar as contas.