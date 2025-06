Camões e poesia lírica: entre a poética tradicional e o estilo renascentista

MOTE

Descalça vai pera a fonte

Lianor, pela verdura;

vai fermosa e não segura.

VOLTA

Leva na cabeça o pote,

o testo nas mãos de prata,

cinta de fina escarlata,

sainho de chamalote;

traz a vasquinha de cote,

mais branca que a neve pura;

vai fermosa e não segura.

Descobre a touca a garganta,

cabelos d' ouro o trançado,

fita de cor d' encarnado...

Tão linda que o mundo espanta!

Chove nela graça tanta

que dá graça à fermosura;

vai fermosa, e não segura.

O estilo renascentista vincula-se a novas formas de composição, como soneto, canção e ode. Utiliza-se a medida nova (versos decassílabos distribuídos em dois quartetos e dos tercetos) e o amor é visto, como fazia o poeta Petrarca na Itália, associado a contradições, sendo as mais célebres entre a vida e a morte e a água e o fogo. A Natureza é tratada como um local aprazível (locus amenus) e a mulher é vista muitas vezes numa ótica platônica, idealizada e distante, mas não despida de sensualidade.



Predomina nos sonetos um sentimento de insatisfação e incompreensão, conhecido como "desconcerto do mundo". Expressa-se por jogos verbais e conceituais requintados, trocadilhos, metáforas, hipérboles e personificações. Poetas latinos como Virgilio, Ovídio e Horácio são referências, além do já citado Petrarca.

Tanto de meu estado me acho incerto,

Que em vivo ardor tremendo estou de frio;

Sem causa, justamente choro e rio,

O mundo todo abarco e nada aperto.

É tudo quanto sinto, um desconcerto;

Da alma um fogo me sai, da vista um rio;

Agora espero, agora desconfio,

Agora desvario, agora acerto.

Estando em terra, chego ao Céu voando;

Numa hora acho mil anos, e é de jeito

Que em mil anos não posso achar uma hora.

Se me pergunta alguém por que assim ando,

Respondo que não sei; porém suspeito

Que só porque vos vi, minha Senhora.

Os 14 versos do soneto são um campo ideal para conter a emoção, exercitando uma concentração vocabular. Em termos de raciocínio, é desenvolvida a forma de tese e antítese rumo a uma síntese, um desfecho conclusivo com unidade. O uso do decassílabo obriga também a procurar a forma de expressão mais precisa possível dentro desse formato racional, em que as capacidades de apresentar e defender uma ideia são absolutamente essenciais.

Dilemas existenciais são disciplinados nesse formato poético. A emoção e a expressão pessoal surgem contidas, mas não por isso menos comoventes. A perfeição que o poeta almeja encontra limitação na sua própria condição humana. É das oposições entre o real e o ideal, o eterno e o transitório, a morte e a vida, e o pessoal e o universal que nasce a tensão lírica que alimenta o texto camoniano.

O poeta não encontra harmonia entre a vida ideal, marcada pela busca do amor, e a realidade concreta. Predomina o desajuste entre o que deseja e o que consegue. Apontado pela crítica como o poeta português mais importante antes de Fernando Pessoa, valoriza a interiorização como forma de atingir a plenitude divina, uma forma de escapar da irracionalidade aparente do mundo.