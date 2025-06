Camões e poesia épica: Os Lusíadas, o maior poema épico da língua portuguesa

O poeta, para atingir seu objetivo, pede inspiração às Tágides, as ninfas do rio Tejo, e dedica a epopeia a dom Sebastião, rei de Portugal quando o poema foi publicado. Há episódios antológicos da história portuguesa na narrativa como os de Inês de Castro, Velho do Restelo, Gigante Adamastor e Ilha dos Amores. Na última parte, o poeta se mostra desiludido com a pátria, antevendo a decadência de Portugal.

A obra se insere no período conhecido como Classicismo português, que vai de 1527 a 1580. O marco inicial é o retorno a Portugal do poeta Sá de Miranda, que passara anos estudando na Itália, de onde traz as inovações do Renascimento italiano, como o verso decassílabo, e o final, a morte do próprio Camões.

Nesse contexto, "Os Lusíadas" tem como base o grego Homero e o latino Virgílio, poetas grandiloquentes da Antiguidade clássica que são paradigmas do poema épico, gênero poético narrativo desenvolvido justamente para cantar, de maneira retumbante, a história de um povo.

A Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, no século 8ª a.C., pelo relato de episódios da Guerra de Troia, contam a história heroica do povo grego focalizando a Guerra de Tróia, Virgílio (71 a 19 a.C.). na Eneida, a atenção recai nas aventuras do herói Enéas para enfocar a história da fundação de Roma e as origens do povo romano.

Camões se vale desse mundo mitológico de uma maneira muito peculiar. Existe a mistura entre a mitologia greco-romana e o catolicismo. Os lusos procuram impor aos infiéis mouros a fé cristã, mas são protegidos pela deusa grega Vênus. De qualquer modo, os portugueses são vistos como os representantes da cultura ocidental que enfrenta a oriental, o árabe não-cristão.

A sensualidade, porém, não está ausente. Comparece no famoso episódio da Ilha dos Amores, regido por Vênus. Curiosamente seu adversário é o deus romano Baco, associado ao vinho e ao desregramento. Representado com chifres e rabo, remete ao demônio da igreja católica, em mais uma prova dos ricos diálogos que "Os Lusíadas" propõe em sua heroica jornada para contar a aventura do povo português.