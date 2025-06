Período composto por coordenação: definição e tipos de oração coordenada

Os sócios discutiram o plano econômico, votaram o orçamento e encerraram a reunião.

No exemplo acima, as duas primeiras orações estão ligadas por uma vírgula, mas a terceira foi ligada à anterior com a conjunção e. As orações coordenadas que não são ligadas por conjunções são chamadas de assindéticas.

Exemplo:

A tempestade derrubou árvores, destelhou casas, alagou ruas.

As orações coordenadas iniciadas por conjunção são chamadas de sindéticas.

Há vários tipos de conjunções que podem iniciar uma oração coordenada. São as conjunções coordenativas.