Fuvest reavalia questão da prova após cursinhos indicarem erro no gabarito

A Fuvest reavalia uma questão de literatura da primeira fase do vestibular realizado no último domingo (17) após professores apontarem possível erro no gabarito oficial.

O que aconteceu

Ao menos três cursinhos preparatórios de vestibular discordaram da alternativa considerada como correta. Após a repercussão da correção do exame, a Fuvest informou ao UOL nesta segunda-feira (18) que está analisando os comentários feitos.

A questão 42, da prova V4, propunha uma reflexão sobre personagens de Machado de Assis e de Eça de Queirós. O candidato deveria, então, analisar possíveis semelhanças ou diferenças de Rubião, da obra Quincas Borbas (1891), e Gonçalo, de A Ilustre Casa de Ramires (1900).