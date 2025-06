Período composto por subordinação (1): orações subordinadas substantivas

Obs.: em geral, a oração subordinada substantiva apositiva vem após dois pontos ou entre vírgulas.

Nota: Perceba que as orações subordinadas substantivas normalmente iniciam-se com as conjunções integrantes que ou se, mas também podem vir introduzidas por outras palavras, como pronomes interrogativos (quem, que, qual...), advérbios interrogativos (onde, como, quando...). Exemplos:

O juiz perguntou à advogada quando ela iria começar o argumento.

A mulher não sabia onde o filho deixara o documento.