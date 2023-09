MEC notifica Unisa após alunos de medicina ficarem nus em jogo em SP

O ministro da Educação, Camilo Santana, determinou que o MEC (Ministério da Educação) notifique a Unisa (Universidade Santo Amaro) para apurar as providências tomadas contra alunos de medicina da instituição que exibiram as partes íntimas durante uma partida de vôlei feminino.

O que aconteceu:

A notificação será realizada pela Seres (Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior) do MEC. As cenas repercutiram nas redes sociais no último final de semana, mas teriam ocorrido durante uma competição esportiva entre universidades, no mês de maio.