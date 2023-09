Unisa expulsa alunos de medicina identificados nus em jogo em SP

A Unisa (Universidade Santo Amaro) anunciou que expulsou os alunos de medicina da instituição que exibiram as partes íntimas durante uma partida de vôlei feminino. A instituição informou que a expulsão vale para todos os estudantes "identificados até o momento", mas não divulgou quantos foram alvos da medida.

O que aconteceu:

Em comunicado divulgado no Instagram, a instituição disse que a reitoria tomou conhecimento do caso, "contendo gravíssimas ocorrências envolvendo os alunos do seu curso de medicina", nesta manhã. As cenas repercutiram nas redes sociais no último final de semana, mas teriam ocorrido durante uma competição esportiva entre universidades, entre elas a Unisa, no mês de maio.