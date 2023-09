Enem não terá mudanças em 2024, diz ministro da Educação

Com as alterações no ensino médio, o Enem também passará por atualizações. Por isso, havia uma expectativa de que a edição 2024 receberia essas mudanças. O ministro, entretanto, disse que elas devem ficar para 2025.

Nosso objetivo é aprovar as mudanças no ensino médio ainda esse ano e, em 2024, discutir alterações para o Enem 2025.

Camilo Santana, ministro da Educação

O MEC também vai lançar um programa de recomposição de aprendizagem no ano que vem, disse o ministro. A ideia é evitar que os alunos que vão concluir o ensino médio em 2024 sejam prejudicados no exame, já que fizeram toda a etapa dentro do atual formato.

O novo formato do Enem será feito alinhado com o PNE (Plano Nacional de Educação), que terá um novo ciclo a partir do próximo ano. Reportagem do UOL mostrou que as metas do plano, criadas em 2014, estão longe de serem atingidas.

As declarações do ministro foram dadas durante o 7º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, organizado pela Jeduca, a associação de jornalistas de educação.

Congresso vai analisar projeto do novo ensino médio

Entre as mudanças que serão encaminhadas ao Congresso, está o aumento para 2,4 mil horas na formação básica (que inclui as disciplinas, como matemática e português). Com o novo ensino médio, essa parte era responsável por 1,8 mil horas.