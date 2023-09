MPSP arquiva investigação sobre contratos do governo de SP com a Multilaser

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, decidiu pelo arquivamento por entender que Feder não teve influência na licitação por não integrar o governo na época.

O MPSP informa que, quando da conclusão da ata de registro de preços, o atual titular da Secretaria de Estado da Educação não integrava o Poder Executivo, restando por isso desprovida de qualquer fundamento a hipótese do representado ter exercido qualquer influência no certame. Por isso, houve a promoção do arquivamento da representação.

MPSP, em nota

A investigação foi aberta pelo promotor André Pascoal, da Promotoria da Cidadania, em março, e o caso foi repassado ao procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, que decidiu pelo arquivamento. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) também passa um pente-fino nos contratos.

Multilaser e contratos com o governo de São Paulo

Uma reportagem do Estadão revelou que o governo de SP fechou três contratos com a Multilaser na gestão de Tarcísio, quando Feder já era secretário. As licitações somam mais de R$ 243 mil desde janeiro.

O governo de SP diz que todos os contratos foram firmados por governos anteriores. No entanto, a Multilaser fechou contratos de R$ 76 milhões com a Secretaria da Educação em dezembro de 2022, quando Feder já havia sido anunciado para o cargo. As assinaturas ocorreram entre 21 e 30 de dezembro, dias antes de Tarcísio assumir o governo.