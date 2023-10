Alfabetização voltou ao século 19: qual o método mais eficaz no Brasil?

Maciel pontua que essa contenda foi resolvida com a mistura das abordagens. "Quando se pensa na criança e no professor desse nosso Brasil, não é possível pensar a defesa de um único método para alfabetizar", diz. "Não dá para dizer 'ou isto ou aquilo'. No processo são usados princípios analíticos, sintéticos e mistos. O importante é que a questão da alfabetização não se reduz à definição do método."

Três métodos

Noff reconhece que a escolha da proposta de alfabetização hoje cabe à escola, mas ressalta que o método fônico, embora "ainda tenha grande influência", é algo superado. Ela lembra como o construtivismo acabou se tornando forte no Brasil nas últimas décadas, com a ideia da "construção da escrita através do contato com a realidade de materiais escritos, da realidade e da tentativa de escrita pela criança".

O Brasil ficou muitos anos com as cartilhas, como a Caminho Suave. Davam certo, mas hoje temos a realidade de que o grande projeto de alfabetização é o contexto, a realidade, não a partir da cartilha, que tinha frases bobas. Hoje precisamos ter frases que façam sentido para a criança , acrescenta.

Conforme explica Andrade, no Brasil contemporâneo são três os métodos que coexistem quando se pensa na alfabetização. O construtivismo é aquele que "estimula a exposição da criança com a escrita, com objetos escritos presentes na vida em sociedade, e provoca a interação do aprendente com situações em que é posto a escrever".

O método fônico, "atestado pelo último governo, agora extinto, como única e obrigatória forma de se alfabetizar", parte do exercício exaustivo dos fonemas, ou seja, dos sons das palavras. "É um retrocesso, uma volta direta ao século 19", critica ela.