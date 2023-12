Universidades cobram mais recursos para orçamento 2024: 'Indignadas'

O valor aprovado foi de R$ 5,9 bilhões — R$ 310,9 milhões a menos que o orçamento de 2023, fixado em R$ 6,2 bilhões. À época, a quantia já era apontada como insuficiente para custear as despesas das universidades.

Em nota, a associação cobrou que o orçamento seja recomposto em ao menos R$ 2,5 bilhões. Os recursos servem para pagar água, luz, limpeza e vigilância, e para garantir bolsas e auxílios aos estudantes.

No mesmo projeto orçamentário, o Congresso aprovou R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, para custear as campanhas das eleições municipais — mais que o dobro do montante aprovado para as eleições de 2020, que foi de R$ 2 bilhões. Além disso, os parlamentares terão R$ 53 bilhões em emendas para enviar às bases em ano eleitoral.