O que é o Dia de Reis e por que guardamos os enfeites de Natal nesta data?

No país, os brasileiros realizam festas folclóricas diferentes, dependendo de cada região. Minas Gerais, por exemplo, aprovou em 2017 o reconhecimento da Folia de Reis como patrimônio cultural imaterial do estado. O Dia de Reis veio para ao Brasil como tradição por meio dos portugueses, em meados do século 16. O ritual se difundiu a partir do século 19.

O bolo e a romã

A Folia de Reis também é marcada por tradições culinárias. São elas o Bolo de Reis, tradicional de Portugal, e a Romã.

Quem encontrar a fava do Bolo de Reis terá sorte no próximo ano. Ele é feito de frutas cristalizadas e um caroço de fava, que simboliza sorte.

Já a Romã indica representa fartura. A quantidade de sementes, bem como o sumo garantem a fortuna, segundo os mais supersticiosos. A lenda diz que é necessário guardar três das sementes da romã na certeira e deixá-las por lá durante o ano todo para garantir dinheiro.

