Conselho Europeu para Pesquisas Nucleares: o maior laboratório de física da Europa

Os pesquisadores e físicos de partículas do mundo inteiro contam com um grande laboratório experimental para pesquisar o interior da matéria e as partículas com altíssima energia. Trata-se do CERN (Conseil Européen pour La Recherche Nucléaire, ou Conselho Europeu para Pesquisas Nucleares, hoje denominado European Laboratory for Particle Physics, ou Laboratório Europeu para Física de Partículas). É o maior laboratório de física da Europa, situado na periferia de Genebra, na Suíça.

Atualmente, o CERN conta com mais de 12 mil pesquisadores, de centenas de universidades, de 70 países. Hoje, 24 países são membros do CERN, sendo que alguns outros são observadores e mais dezenas participam de algumas atividades lá desenvolvidas, como o Brasil.

Os experimentos realizados atualmente podem gerar mais de 10 milhões de gigabytes de informação. Para o processamento de tantos dados e informações, o CERN criou e desenvolveu uma rede de computadores interligados a diversos centros de computação, baseada no mesmo princípio da WWW (World Wide Web, a teia ou rede grande como o mundo, que também foi criada pelo CERN). A diferença está no fato de que, em vez de distribuir informação, essa rede distribui potência computacional e capacidade de armazenamento de dados.



Essa rede gigantesca e hiperveloz, com o projeto denominado EGFE (algo como Possibilidades de uma Rede de Computadores para Ciência) já tem sido utilizada, principalmente na área de saúde.