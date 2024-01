Nem três, nem reis, nem magos? Veja 9 curiosidades sobre os três reis magos

Sem dedo-duro

A tradição diz que Herodes não gostou de saber que havia nascido um novo rei, predestinado a guiar os judeus. Assim, ordenou aos reis magos que, quando encontrassem a criança santa, voltassem até ele para informar a localização exata do bebê.

Os magos, porém, usaram um "truque", e na volta da viagem fizeram um caminho diferente, desviando de Jerusalém para não dedurar a criança a Herodes. Furioso, o rei mandou matar todos os bebês da região (spoiler: Jesus sobreviveu).

Reisado

O reisado, ou folia-de-reis, é uma das festas religiosas populares no Brasil e em Portugal. Essencialmente, o festejo começa no final de dezembro, quando um grupo de pessoas fantasiadas como os reis e seus seguidores - palhaços, músicos e porta-bandeiras - faz um cortejo pelas casas do local, cantando, tocando e pedindo esmolas. Em muitas casas, são recebidos com comida farta.

A peregrinação vai até o dia 6 de janeiro. Os detalhes da festa variam conforme as tradições da região.