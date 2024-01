Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular 2024

A Fuvest, vestibular da USP (Universidade de São Paulo), divulgou hoje (22) a primeira lista de aprovados para os cursos de graduação na instituição.

O que aconteceu

O resultado pode ser encontrado no site da Fuvest. Quem foi aprovado na primeira lista deve fazer a pré-matrícula entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro.

Também é possível verificar as redações e o desempenho dos candidatos, além da lista de melhores treineiros. Para informações sobre as provas, é necessário acessar a área do candidato e fazer o login com CPF ou e-mail e senha.