Oração de Iemanjá: aprenda preces para bênção e proteção da Rainha do Mar

Oração para Iemanjá

Vós que governais as águas, derramai por sobre a humanidade a vossa proteção, fazendo assim Divina Mãe, uma descarga nos seus corpos materiais, limpando as suas almas e incutindo nos seus corações o respeito e a veneração devida a essa força da natureza que simbolizais. Fluidificai nossos espíritos e despertai nossa matéria de todas as impurezas que hajam adquirido. Permiti que vossas falanges nos protejam e amparem, assim o fazendo com toda a humanidade, nossa irmã. Salve Iemanjá, Rainha dos mares.

Oração de Iemanjá para proteção

Divina mãe, protetora dos pescadores e que governa a humanidade, dai-nos proteção. Oh, doce Iemanjá, limpai as nossas auras, livrai-nos de todas as tentações. És a força da natureza, linda deusa do amor e bondade (faça seus pedidos com fé). Ajude-nos descarregando as nossas matérias de todas as impurezas e que a vossa falange nos proteja, dando-nos saúde e paz. Que assim seja feita a vossa vontade. Odoyá!

Oração de Iemanjá para abertura de caminhos