MEC divulga calendário de pagamento da bolsa para alunos do ensino médio

O MEC divulgou as regras e o calendário do programa Pé-de-meia, que pagará uma bolsa para alunos de baixa renda do ensino médio.

O que aconteceu

A poupança pode chegar a R$ 9,2 mil. O programa Pé-de-meia é um incentivo para que alunos da rede pública não abandonem os estudos.

O programa deve atender cerca de 2,5 milhões de estudantes, diz o MEC. As portarias foram publicadas na edição de hoje do DOU.