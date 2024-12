Dilema matemático do sofá de 'Friends' finalmente pode ter sido solucionado

A instalação de um sofá, que pode ser uma dor de cabeça quando não se tem muito espaço, inspirou um dos dilemas mais curiosos da matemática. Após décadas de tentativas, o problema pode ter sido finalmente solucionado.

Dilema de 1966 e descobertas

O 'problema do sofá' foi criado em 1966 pelo matemático Leo Moser. Nele, o cientista busca determinar a maior área de um sofá bidimensional que consiga ser transportado em formato de "L".

Curiosamente, com ou sem pretensão, o "dilema do sofá" foi retratado de forma humorada no seriado "Friends". O episódio com a cena - considerada uma das mais icônicas do seriado - faz parte da temporada 5.



Em 1968, o matemático britânico John Hammersley fez uma descoberta referente ao problema. O estudioso sugeriu um formato específico com aproximadamente 2,2074 unidades de área para passar pelo corredor.



25 anos depois, em 1992, o matemático Joseph Gerver fez algumas pequenas mudanças no sofá de Hammersley. Ele pensou em um sofá com 18 sessões de curvas suaves. O resultado final foi 2,2195 unidades de área.