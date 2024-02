Quem foi São Valentim? Conheça história e oração do santo dos namorados

Valentim, no entanto, teria defendido que o casamento fazia parte dos planos de Deus.

Sendo assim, o padre desobedeceu a lei e passou a celebrar cerimônias em segredo. Claudio 2º descobriu, Valentim foi preso e sentenciado à morte no ano 270.

Enquanto estava preso, porém, o padre se apaixonou e, no dia do cumprimento da sua sentença, enviou uma carta de amor à mulher assinando: "do seu Valentim".

A data passou a ser comemorada somente dois séculos depois do ocorrido, no século 5, quando o papa Gelásio implementou o Dia de São Valentim, classificando-o como o símbolo dos namorados — e afastando a ideia de uma celebração pagã.

Os outros personagens que também disputam o título de São Valentim são um bispo de uma cidade italiana chamada Terni e um mártir do norte da África. Não se sabe muita coisa sobre ambas as figuras.

Oração de São Valentim