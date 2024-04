Sem primeiro escalão de Tarcísio, evento do MEC em SP tem Boulos e Tabata

"O secretário Renato gostaria muito de estar aqui, mas ele teve uma urgência de última hora", disse Neiva. O vice-governador Felicio Ramuth havia confirmado presença no evento, mas também não compareceu. O evento começou com atraso de mais de uma hora.

Camilo afirmou que o investimento do programa pelo governo federal é de R$ 1 bilhão por ano. "Fizemos questão de vir pessoalmente lançar o Pé-de-Meia em São Paulo, que tem a maior rede de ensino do Brasil", disse o ministro. Na plateia havia estudantes e professores de escolas paulistas.

Os deputados e pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), também participaram e ficaram ao lado do ministro durante a coletiva à imprensa. Tabata é autora do projeto de lei que criou o programa. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), que deve tentar a reeleição, não foi ao evento, mas seu secretário de Educação, Fernando Padula sim.

Além de São Paulo, Camilo foi a Minas Gerais e Goiás para os eventos de adesão ao programa. Os governadores Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União) e Ratinho Junior (PSD), ambos bolsonaristas, participaram da agenda do MEC em seus estados e posaram para fotos.

Na agenda de Tarcísio, no mesmo horário do evento do MEC, há um compromisso virtual — a abertura da Conferência Anual de Situação do Hemisfério Ocidental. Em seguida, às 10h30, o governador marcou uma reunião com o secretário de Parcerias em Investimento, Rafael Benini.