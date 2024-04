USP diz à Justiça por que recusou cota a aluno: 'Pele clara e lábios finos'

A Comissão de Heteroidentificação foi consensual na decisão. A USP defende que o caso de Alison "foi submetido a procedimento bastante criterioso, com múltiplas conferências, bancas diferentes, sistema cego de double checking, possibilidade de recurso administrativo e com exercício do contraditório e da ampla defesa".

O que diz a defesa do aluno

Defesa defende que os parâmetros utilizados foram "absolutamente subjetivos". ''Pra nós é evidente o erro de julgamento da comissão e a ausência de razoabilidade em sua decisão', declarou a advogada Giulliane Jovitta Basseto.

Advogada diz que é fácil identificar Alison com traços de pessoa negra. ''Pele escura, nariz achatado, com o dorso curto, asas da base ainda mais alargadas, assim como narinas maiores e ponta arredondada'', explica.

Defesa ressalta que não há como julgar o aluno como branco quando toda a família tem características da negritude. ''Sua autodeclaração para fins do edital é de pessoa parda, e assim se compreende desde o seu nascimento.''