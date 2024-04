Tarcísio veta programa de apoio a professor vítima de violência em escolas

Governador lembrou ainda do programa Psicólogos na Escola. Ele ressaltou que a iniciativa atende "as unidades escolares de todas as regiões administrativas do Estado".

"Referidos profissionais atuam com projetos que beneficiam toda a comunidade escolar, podem, em caráter excepcional, prestar atendimento individualizado a integrantes da comunidade escolar, e, quando necessário, promover o encaminhamento para a rede protetiva, como unidades de saúde", afirmou.

Nas redes sociais, Giannazi criticou o veto e disse que "nenhuma justificativa usada pelo governador para vetar o projeto possui fundamento". "O governador Tarcísio de Freitas mais uma vez mostra o seu desprezo pelos profissionais da educação, sobretudo os profissionais vítimas da violência nas escolas [...] As razões do veto não tem nenhum fundamento. Elas não param em pé".

Deputado afirmou que os programas do governo são apenas preventivos. O parlamentar criticou as justificativas usadas pelo governador, que citou o Conviva e os Psicólogos na Escola: "Esses projetos são preventivos, são anteriores à violência. O projeto que aprovamos aqui na Assembleia Legislativa tem outro teor. Ele protege, ele dá amparo, dá apoio e proteção aos professores e professoras ou profissionais da educação que tenham sido vítimas da violência", disse.