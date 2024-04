Isenção da taxa do Enem 2024: veja quem tem direito, como pedir e prazos

O governo federal abriu nesta segunda-feira (15) o prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio). O assunto é um dos temas mais pesquisados do dia no Brasil, segundo o Google Trends.

O que se sabe

O prazo para requerer a isenção vai até 26 de abril. De acordo com o governo, esse também é o prazo para justificativa de ausência no Enem 2023.

De acordo com o edital, quem recebeu isenção da taxa de inscrição do Enem 2023 e não compareceu aos dois dias de prova deve apresentar uma justificativa para a ausência a fim de solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2024.