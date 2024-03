Nordeste tem 6 em cada 10 cidades com mais avanços na educação, diz estudo

Mais de seis em cada dez municípios que mais avançaram no Ioeb (Índice de Oportunidades da Educação Brasileira) 2023 ficam na região Nordeste (67%). Os dados são da organização Roda Educativa, antiga Comunidade Educativa Cedac, que faz a gestão do indicador, e são relatívos à comparação com 2019 — ou seja, antes da pandemia de covid.

O que aconteceu

O Ceará fica em destaque com 70 municípios entre os 500 com maiores avanços no indicador. O levantamento aponta que outros estados do Nordeste também registraram bons resultados — como Pernambuco, que manteve a classificação mais alta, chamada de "otimizado" no pós-pandemia.

Essa classificação é para estados que oferecem mais oportunidades educacionais e que registraram avanço significativo na comparação com a série histórica. A organização analisa informações de governos estaduais e municipais. "[São] municípios que demonstram crescimento mais expressivo no quadriênio 2019-2023, acima de 4,3%", afirma a organização.