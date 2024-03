Trabalho, desinteresse e gravidez tiram 9 milhões de jovens da escola

Entre jovens de 16 a 18 anos, o Sudeste e o Sul mostraram índice elevado de abandono. A taxa de evasão para essa faixa de idade ficou em 60,8% e 60,5%, respectivamente. Em relação aos jovens que largaram os estudos sem o ensino básico com 19 anos ou mais, o Norte e o Nordeste registraram maiores taxas, 24,5% e 21,6%.

Diego faz parte do perfil mais afetado pelo abandono escolar no Brasil: homem, negro e nordestino. Ele saiu do interior da Bahia para São Paulo para tentar uma vida melhor — seu objetivo era estudar e trabalhar no contraturno para ajudar a família.

Me transferi para a noite para conseguir mais dinheiro, trabalhar mais tempo. Eu trabalhava o dia inteiro. Aí eu não conseguia mais ter energia para estudar à noite. Quando minha mãe ficou desempregada, tive que parar de ir para a escola.

Íamos ficar dependendo do meu padrasto, então eu pensei: 'caramba, eu já estou com 16 anos, não sou mais criança. Minha mãe está sem trabalho, vou continuar trabalhando'. Parei de estudar e continuei trabalhando em obra.

Diego, 19 anos

Diego acabou voltando para a Bahia, mas não conseguiu retomar os estudos.