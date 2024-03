Câmara aprova novo ensino médio com carga horária flexível e curso técnico

A Câmara dos Deputados aprovou hoje (20), em votação simbólica, o novo ensino médio. O texto agora vai para o Senado.

O que aconteceu

Acordo sobre o número de aulas para disciplinas regulares e curso técnico teve tensão e bate-boca. A negociação da proposta com o governo foi marcada por discussão, com direito a tapa na mesa, entre o relator do texto, Mendonça Filho (União Brasil-PE) e o ministro da Educação, Camilo Santana.

O estudante poderá optar entre carga horária com mais disciplinas tradicionais ou com curso técnico. A solução é um meio-termo entre o desejo do governo federal e o relatório de Mendonça. O número de aulas vai depender do que o aluno julgar mais adequado: