Professor da USP é afastado após 'premiar' pior aluna: 'Fui constrangida'

Centros acadêmicos da USP manifestaram repúdio pelo 'prêmio' e pela situação na qual a aluna passou, classificada como "sórdida e execrável violência à dignidade humana."

Ele falou meu nome e pediu para que eu fosse para a frente da sala. Eu respondi que não ia, ele insistiu e todo mundo ficou olhando. Como ele tem autoridade, parei de dizer não e fui, mas não tive coragem de olhar pra ninguém, fiquei olhando para o chão. Foi constrangedor, falei para os meus amigos que estava envergonhada. Ele fez isso tudo rindo enquanto a sala estava em silêncio. Aluna do curso de geologia da USP

Assumo a integral responsabilidade e solicito minhas desculpas públicas pelo constrangimento geral e em específico para a estudante envolvida. Confesso que o constrangimento gerado não foi intencional, muito menos com ponderações depreciativas referente a diversos aspectos mencionados em textos que circulam interna e externamente a instituição. Pretendo integrar esse aprendizado relacionado a esse episódio à minha prática docente bem como para relações pessoais e profissionais. Joel Barbujiani Sigolo