SP: Colégio alerta pais sobre grupo no WhatsApp com pornografia e nazismo

O grupo, chamado de Meta 500, não permitia a entrada de outras pessoas que não fossem alunos, por exemplo. Segundo o colégio, na descrição havia a frase: "Não adicione sua família, só amigos e amigas".

Ao UOL, o colégio confirmou o envio do comunicado e disse que o grupo saiu do ar. "Quando o grupo é formado por menores de idade, a responsabilidade do conteúdo recai sobre os pais, que se tornam corresponsáveis pela publicação, ainda que não tenham tido nenhuma participação direta na postagem", diz nota do Dante.

Estudantes de outros colégios e até de outros estados e países faziam parte do grupo. "Pelo conteúdo analisado por nossa equipe, reforçamos a nossa preocupação, uma vez que pessoas mal-intencionadas podem entrar em contato com nossos alunos de modo privado, propondo desafios perigosos ou ainda solicitando o envio de fotos íntimas ou dinheiro por meio de ameaças", afirma trecho do comunicado.

Aos pais, o colégio também informou que a Coordenação de Relações Humanas e Convivência vai orientar os estudantes sobre a gravidade do grupo. "Tendo como referência o nosso Regimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e o fato de o WhatsApp ser indicado para maiores de 13 anos, conforme os termos de uso do aplicativo."

Nas redes sociais e em grupos fechados, é comum a cooptação de jovens para propagar discurso de ódio. Na pandemia, conforme mostrou reportagem do UOL, o fenômeno ganhou maior espaço.

O Ministério da Justiça foi procurado, mas não respondeu.