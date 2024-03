Governo Lula anuncia 100 institutos federais até 2026; veja as cidades

O governo estima a criação de 140 mil novas matrículas, "a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio", segundo o MEC. Atualmente, o Brasil tem 682 IFs em todos os estados, com pouco mais de 1,5 milhão de estudantes.

Lula já havia adiantado este número e anunciado alguns locais para construção à medida que visitava os estados, como Rio de Janeiro e Bahia. O presidente tem pregado o estímulo ao ensino técnico como uma alternativa à universidade.

A verba será viabilizada por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento). No ano passado, o governo anunciou o aumento de R$ 2,44 bilhões só para universidades e institutos federais, mas a verba está sendo realocada em especial para recomposição do orçamento discricionário (contas básicas) e a outra parte para obras e ações de investimento —como as bolsas estudantis.

Veja que cidades receberão os novos IFs

Centro-Oeste (10)